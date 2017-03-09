Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı şaşırtmadı

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.



ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin eksi yüzde 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.



Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut ya da daha düşük seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi.



Varlık alım programının bu ayın sonuna kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceği aktarılan açıklamada, varlık alım programının Nisan 2017'den itibaren Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceği, gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.



Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu vurgulandı.



"AVRODAN VAZGEÇİLEMEZ"



ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt’ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli yapılan ekonomik ve parasal analizlere dayanarak anahtar faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını bildirdi.



Faizlerin uzun süre için mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması yönündeki beklentilerinin sürdüğünü aktaran Draghi, varlık alım programının bu ay sonuna kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceğini, nisan 2017'den itibaren ise varlık alım programının aylık 60 milyar avro seviyesinde aralık 2017 sonuna kadar süreceğini ve gerektiğinde daha da uzatılabileceğini dile getirdi.



Avro bölgesinde deflasyon riskinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade eden Draghi, ancak bununla birlikte enflasyon konusunda zafer ilan etmek için çok erken olduğu uyarısında bulundu.



Draghi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılış kararı üzerinden geçen süreye karşın henüz bir risk oluşmamakla birlikte, bu ayrılışın bir risk olarak görüldüğünü vurguladı.



Avrupa'daki seçimlerin anımsatılması üzerine avrodan vazgeçilmesinin söz konusu olmayacağına dikkati çeken Draghi, "Avro, tek pazarın üzerinde zenginleşeceği bir sütun oldu. Avro burada kalacak. Avrodan vazgeçilemez. Daha üretken bir soru, refahı nasıl artıracağımızdır." şeklinde konuştu.