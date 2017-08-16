Avrupa Ligi maçları bugün başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu ilk maçları, bugün ve yarın yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında Makedon ekibi Vardar'a yarın TSİ 21.00'de konuk olacak.



Rövanşların 24 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda ilk karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:



Bugün:



19.00 Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya)



Yarın:



20.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)



20.00 BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)



20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)



20.00 Krasnodar (Rusya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



20.45 Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)



21.00 PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)



21.00 Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe



21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Süduva (Litvanya)



21.30 Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)



21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)



21.45 Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)



21.45 Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)



21.45 Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)



21.45 Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)



21.45 Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)



21.45 Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)



21.45 Milan (İtalya) - Shkendija (Makedonya)



22.00 Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)



22.05 Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)



22.30 Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)