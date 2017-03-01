Avrupa kupalarında yer almak istiyoruz

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, 2017 yılında yakaladıkları çıkışı sürdürerek Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, iyi başlayamadıkları sezonun ikinci bölümünde aldıkları sonuçların takımın öz güvenini arttırdığını ve gelecek adına umut verdiğini belirtti.



Devre arasında yaptıkları transferlerin de etkisiyle ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan ekipler arasında yer aldıklarını ifade eden Çubukçu, "Son 2 maçta berabere kalsak da 2017 yılında yakaladığımız bir çıkış var. Bu çıkışı sürdürerek ligi bitirebileceğimiz en üst yerde bitirmek, Avrupa kupalarında yer almak istiyoruz." dedi.



Trabzonspor'a daha üst sıraların yakıştığını vurgulayan Çubukçu, "Kardemir Karabükspor ile yapacağımız maç bizim için çok önemli. İkinci yarıdaki iyi performansımızı göstermemiz halinde bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Bordo-mavili kulübün asbaşkanı, bu sezon istikrarlı bir grafik ortaya koyan ve yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Onur Recep Kıvrak'ın takım kaptanı olmasının yanı sıra takımın en önemli parçası olduğunu dile getirdi.



Asbaşkan Çubukçu, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılında bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatacaklarını söyledi.



Yusuf ile her konuda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Çubukçu, "Yusuf'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzatacağız. Okay Yokuşlu ve kaleci Estaban ile de görüşeceğiz. Bu oyuncuların da sözleşmelerini uzatmak istiyoruz." açıklamasından bulundu.