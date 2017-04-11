Avrupa kupaları için büyük çekişme

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala takımların Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi de kızışıyor.

Trabzonspor'u son dakika golüyle mağlup eden Beşiktaş'ın 5 puan farkla lider durumunda bulunduğu Süper Lig'de, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.



Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe ise haftayı puansız kapatan Galatasaray'ın 1 puan önünde 3. sıraya yükseldi.



Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ilk 4 sıra için takibini sürdürürken, Antalyaspor da bordo-mavililerin 1 puan gerisinde Avrupa kupası iddiasını devam ettirdi.



KRİTİK AY NİSAN



Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları için en kritik ay nisan olacak. Özellikle zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacakları mücadeleler, lig sıralamasını da büyük oranda şekillendirecek.



Lider Beşiktaş, 29. haftada takipçisi Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, nisan ayının son haftasında yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da 28. haftada Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Derbi maç öncesinde sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın yalnızca 1 puan önünde bulunması bu karşılaşmanın önemini bir kat daha arttırıyor.



Süper Lig'de 5. sıradaki Trabzonspor da 28. haftada 1 puan gerisinde bulunan Antalyaspor'a konuk olacak. Bu mücadele UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen iki takım için önemli bir viraj olarak duruyor.