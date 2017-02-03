Avrupa futbolunda zorlu hafta sonu

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu hafta sonu, taraftarları heyecanlandıracak derbi ve önemli maçlar oynanacak.

İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın en önemli mücadelesinde, şampiyonluğun iki iddialı takımı Chelsea ile Arsenal, Londra derbisinde kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında, üst sıraları ilgilendiren maçta, Borussia Dortmund ile Leipzig mücadele edecek. Bu sezon lige damgasını vuran ikinci sıradaki Leipzig ile inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve puan cetvelinin 4. sırasında yer alan Borussia Dortmund, yarın TSİ 20.30'da Signal Iduna Park'ta karşılaşacak.



Portekiz Premier Lig'de zirveyi ilgilendiren 20. hafta maçında Porto, Sporting Lizbon'u ağırlayacak. İki takım arasında yarın TSİ 23.30'da başlayacak mücadeleye, Dragao Stadı ev sahipliği yapacak.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak İstanbul derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında evinde tüm maçları kazanan ve puan tablosunda zirvede bulunan Juventus, son 7 maçından galip ayrılan Inter'i konuk edecek. Juventus Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 5 Şubat Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak.



Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ise Saint Etienne ile Lyon, Geoffroy Guichard Stadı'nda 5 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak derbi maçta birbirlerine rakip olacak.