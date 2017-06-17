Avrupa 'Erbaa asma yaprağını' sevdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetiştirilen, kendine has aroması ve damarsız dokusuyla talep gören asma yaprağının 2012 yılında 250 kilogram ile başlayan Avrupa serüveni 4 yılda 500 tona ulaştı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinden Avrupa'ya geçen yıl 500 ton asma yaprağı ihraç edildi.



Kendine has aroması ve damarsız dokusuyla talep gören asma yaprağının 2012'de başlayan Avrupa'ya ihracat yolculuğu, her geçen yıl artıyor. 2012 yılında 250 kilogram olan asma yaprağı ihracatı, geçen yıl sonunda 500 tona ulaştı.



Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Köksal, AA muhabirine, ilçedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynağı olan asma yaprağının hasadının sürdüğünü söyledi.



İlçe genelinde 17 bin dönüm alanda asma yaprağı üretimi yapıldığını belirten Köksal, "Yılda ortalama 7 bin ton asma yaprağı üretimi yapılıyor. Bundan da 42 milyon lira civarında gelir sağlanıyor. Bu yıl mayıs ayındaki dolu yağışı nedeniyle bazı bağlarımız zarar gördü ama çok büyük kayıp söz konusu değil." dedi.



İlçelerinden ihracat da yapıldığını anımsatan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlçemizde bazı firmalarımız yurt dışına yaprak satışı yapıyor. Erbaa yaprağını özellikle Almanya, Belçika, Hollanda Fransa ve Avusturya'ya ihraç ettik. Avrupa'ya 2016 yılında 500 ton yaprak ihracatımız var. Amacımız Erbaa yaprağını dünyaya tanıtmak. Ürünün dünya genelinde tanınmasını istiyoruz."



Köksal, asma yaprağı hasadının halen devam ettiğini, kilogramının ortalama 6,5 liradan satıldığını dile getirdi.



ERBAA YAPRAĞINA COĞRAFİ İŞARET ALINACAK

İl genelinde yaprak yetiştiriciliği yapıldığını ama Erbaa yaprağının farklı olduğunu anlatan Köksal, şunları kaydetti:



"Erbaa yaprağının coğrafi işareti almak için ticaret odası, belediye ve ziraat odası olarak başlattığımız çalışmalarda belirli aşama katettik. TSE'de bu çalışmalarımız 4 ay sonra bitecek gibi görünüyor. Yaprağımız tescillendiğinde başka yaprağı Erbaa yaprağı olarak satamayacaklar. Bu da bizim yaprağımızın değerinin korunması anlamına geliyor."



Yaprak ihracatı yapan bir firmanın sahibi Çetin Temiz ise asma yaprağına Avrupa'da gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını dile getirerek, bu yıl ihracatın bin tona çıkacağını düşündüklerini ifade etti.