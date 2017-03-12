"Avrupa demokrasisi için kara bir gün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hollanda hükümetinin Türk bakanları yasaklaması ve barışçıl sivil vatandaşlara karşı güç kullanması Avrupa demokrasisi için kara bir gündür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'nın sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'in, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ve Türkiye'yi hedef alan ifadelerine, sosyal medya hesabı Twitter'da İngilizce paylaştığı mesajlarla tepki gösterdi.



Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:



"İslam karşıtı ırkçı ve faşistlere boyun eğen ve çok eskilere dayanan Türkiye-Hollanda ilişkilerine zarar veren Hollanda hükümetine yazıklar olsun. Birkaç güne kadar Hollanda'da parlamento seçimleri yapılacak. Dün gece gördük ki, Geert Wilders zaten iktidarda. Hollanda hükümetinin Türk bakanları yasaklaması ve barışçıl sivil vatandaşlara karşı güç kullanması Avrupa demokrasisi için kara bir gündür."