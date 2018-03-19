Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Afrin çağrısı!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, TSK'nın büyük bir başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan ötürü Türkiye'yi eleştirdi. Gelişmelerden "kaygı duyduğunu" belirten Mogherini, Türkiye'yi çatışmaların hafifleyeceği yönünde güvence vermeye çağırdı.

TÜRKİYE'DEN JET CEVAP

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, Zeytin Dalı Operasyonu’nun başından bu yana Ankara’ya, ‘Birleşmiş Milletler’in terör listesinde yer alan örgütlere odaklanılması’ telkininde bulunması Türkiye’nin tepkisine neden oluyor. Mogherini, Afrin’in Türkiye’nin kontrolüne geçmesinin ardından aynı vurguyu tekrarlayınca Türkiye’den sert tepki geldi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal medyadan Mogherini’yi sert şekilde eleştirdi.

Mogherini’nin bu açıklamalarının ardından Çelik, AB’nin Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesi hakkında baştan beri yanlış bir tutum içinde olduğunu, destek vermek yerine sadece eleştirmekle uğraştığını ifade etti.

Çelik, sosyal medya mesajında, “Bize ‘sadece BM listesinde olan terör örgütleri ile mücadele edin’ diyorlar. BM listesinde olmayan bir terör örgütü topraklarımıza roket atarken, bununla mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin listeye almasını mı bekleyeceğiz?” dedi.

Kaynak: Ajanslar