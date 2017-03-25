AB müzakereleri için de referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız." dedi.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Tatlıdil Forumunun kapanış töreninde konuştu.



Erdoğan, Londra'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur. Bu saldırılar bizi sindirmeyi, terörle mücadeledeki azmimizi daha da bilemektedir. Türkiye terörle mücadelesinde açık ve net söylüyorum Birleşik Krallık'ın yanındadır." dedi.



Londra'daki eylemin terörün hiçbir sınır ve hiçbir ilke tanımadığının en son örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, "Parlamentonun hedef alınması ise oldukça dikkat çekicidir ve bizim 15 Temmuz darbe girişimiyle de benzer yanı vardır. Bizde de biliyorsunuz parlamentomuz bombalanmıştır." şeklinde konuştu.



"MÜZAKERELER İÇİN DE REFERANDUM YAPABİLİRİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce dar kapsamlı görüşmede bir şey söyledim, 'Siz (İngiltere) Brexit'le ilgili bir karar aldınız, yani 16 Nisan'dan sonra farklı şeyler olabilir' diye. Çünkü boşu boşuna buralara gelinmedi. İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri -parlamento, dikkat edin- orada benim resmimi koyuyor, yanında şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok. Şimdi benzeri bir 'Brexit' için, biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz. Arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız.



Bazı Avrupa ülkelerinde bize karşı uygulanan tavır karşısında, sabrın da bir sınırının olduğunun bilinmesi gerekiyor. Dört sandalye uğruna, 400 yıllık ilişkinin gözden çıkarılmasını, her gün ülkemizin, milletimizin, diplomatlarımızın ve bakanlarımızın tahkir edilmesini sineye çekemeyiz. Avrupalı siyasetçilerden bu yanlış tavırlarından bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz."