Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor

Başbakan Yıldırım, "Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı'da vatandaşlara hitap ediyor.



Yıldırım, "Artık terörle mücadelede de kararımız tamdır. Terör neredeyse, ister yurt dışında ister yurt içinde, oralara gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı ile başarılı bir operasyon yapıp DEAŞ terör örgütünü nasıl yok ettiysek, diğerlerini de aynı şekilde halledeceğiz." dedi.



"Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın." ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu yapılanları bir kenara yazdık, gerektiği zaman gerekli karşılıklar verildi, vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bazı ülkeler var 'Avrupa değerleri, özgürlük, insan hakları' diyor, diyor da diyor ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük. Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si... Mesele Türkiye olunca nasıl birden bire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük değil mi? Oralarda 'hayır' demek serbest, 'evet' demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar."



"ARTIK AVRUPA BİLE SİYASETİNİ TÜRKİYE'YE GÖRE YAPIYOR"



Başbakan Yıldırım, "Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez." dedi.