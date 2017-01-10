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Avrasya'nın en büyük mobilya fuarı İSMOB kapılarını açtı

Avrasya'nın en büyük mobilya fuarı İSMOB kapılarını açtı

TÜYAP Fuarcılık ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve "Avrasya'nın en büyük fuarı" olma özelliğini taşıyan İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), Beylikdüzü TÜYAP'ta kapılarını açtı.
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Gündem 10 Ocak 2017 - 15:22

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