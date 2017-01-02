Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tünelinin geçiş ücretlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle 20 Aralık'ta hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretleri belirlendi.



İstanbul'da boğazın iki yakasını beşinci kez bağlayan Avrasya Tüneli'nde ücretler, otomobiller için 16 lira 60 kuruş, minibüs sınıfı için ise 24 lira 90 kuruş olacak.



1 Şubat 2018'e kadar geçerli olacak yeni tarife, saat 07.00'den itibaren geçerli olacak.