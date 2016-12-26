Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Avni Aker'de 3-0 mağlup etti

Trabzonspor'un 65 yıllık yuvası Avni Aker'deki son resmi maçta Fenerbahçe bordo-mavilileri 3-0 mağlup etti. Yusuf Erdoğan'ın 29. Dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fernandao (pen), Sow ve Lens kaydetti.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Sezonun ikinci yarısından itibaren Akyazı Şenol Güneş Stadı'na taşınacak olan bordo-mavililere 1951 yılından bu yana ev sahipliği yapan Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe rahat bir galibiyet kazandı.