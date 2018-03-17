Merakla beklenen ve 27 Nisan'da vizyona girecek Avengers: Infinity War'dan yeni fragman yayınlandı.

Evrende yeni bir dönem başlayacak ve kimi kahraman savaşarak ölecek, kimi kendini feda edecek bazıları ise hikayenin sonunda yeni ufaklara yelken açacak.

Tüm Marvel Sinematik Evreni'nin ilk kez bir araya geldiği Avengers: Infinity War'un, başta birçok ölüm ile vedaya sahne olacağı geçtiğimiz haftalarda açıklığa kavuşmuştu. Evrende yeni bir dönem başlayacak ve kimi kahraman savaşarak ölecek, kimi kendini feda edecek bazıları ise hikayenin sonunda yeni ufaklara yelken açacak.



Yönetmen koltuğu Anthony Russo ve Joe Russo, namıdiğer Russo Kardeşler'e emanetken filmin senaryosu ise Christopher Markus ile Stephen McFeely'nin kaleminden çıkıyor.



Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Pratt, Elizabeth Olsen ve evrenin daha birçok sevilen kahramanının yeniden seyirci karşısına çıkacağı Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018 tarihinde Türkiye'de vizyona girecek.