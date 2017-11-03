Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terörle mücadele kapsamında, dün icra edilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.



Buna göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde devam eden operasyonda 11 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Hakkari Şemdinli'de, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.



Hatay Kırıkhan'da, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu 3 terörist yakalandı.



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.i.



BİR HAFTADA 66 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerindeki terörle mücadele operasyonları hakkında detaylı bilgi verildi.



Buna göre, terörle mücadele harekatı kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli, Tunceli, Siirt'in Pervari, Diyarbakır'ın Kulp ve Silvan, Erzurum'un Şenkaya, Ardahan'ın Göle, Kars'ın Sarıkamış ilçeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde orta çaplı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 4'ü yönetim kadrosundan olmak üzere 66 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda, 32 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 4 roketatar, bir AT-4 güdümlü tanksavar silahı, bir lav ve 3 tabanca olmak üzere 46 silah, 43 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 665 kilogram amonyum nitrat, 69 el bombası, 3 bin 894 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 14 RPG-7 roketatar roketi, 10 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 703 fünye, 58 şarjör, 2 telsiz, birer dürbün ve gece görüş dürbünü ile 19 tüp ele geçirildi.



Bulunan 48 el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristlerin kullandığı 28 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.



