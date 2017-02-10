Av tüfeklerine OHAL düzenlemesi

Hatay Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanımını OHAL süresince yasakladı.

Hatay Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının, olağanüstü hal (OHAL) süresince yasaklandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, M-16, AK-47 (kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip silahlara benzer yivli/yivsiz av tüfeklerini özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde taşıyanlarla ilgili olarak hava keşif, İHA ve diğer gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde, avcı-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabildiği vurgulandı.



Taşınan silahın uzun namlulu ve harp silahlarına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verilebileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi uzun namlulu, yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanımının kısıtlanması istenilmiştir. Bu nedenle valiliğimizin kararı ile OHAL süresi boyunca ilimiz genelinde ruhsatlı dahi olsa güvenlik kuvvetlerince de kullanılan uzun namlulu ve harp silahı görünümlü olan yivli/yivsiz tüfeklerin vatandaşlarca taşınması ve kullanımı yasaklanmıştır. Emre aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 227 lira idari para cezası uygulanacaktır."