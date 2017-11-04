ATM'de "kart şifresi kayıt kamera aparatı" bulundu

Çanakkale'deki olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çanakkale'de bir bankaya ait ATM'de, dolandırıcılık amacıyla kullanılan "kart şifresi kayıt kamera aparatı" bulundu.



Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Yerleşkesi önünde bulunan, özel bir bankaya ait ATM cihazına para çekmek için gelen bir müşteri, makinenin üzerine yerleştirilmiş bir aparat olduğunu fark etti.



Bunun dolandırıcılık amacıyla yerleştirilmiş olabileceğini düşünen banka müşterisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Olay Yerini İnceleme Büro Amirliği ekipleri cihaz üzerindeki parçanın, dolandırıcılık amacıyla kullanılan "kart şifresi kayıt kamera aparatı" olduğunu tespit etti.



Üzerinde cep telefonu bataryası ve çeşitli elektronik devreler ile kamera sistemi bulunan aparat, sökülerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Polis, şüphelileri yakalamak için diğer bankalara ait ATM'lerin de bulunduğu bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



