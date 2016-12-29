Atlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' oldu

Muş'un Varto ilçesinde atlı kızaklarla bir yandan hayvanlara yem götürülürken bir yandan da taşıma aracı olarak kullanılıyor.

Muş'un Varto ilçesinde yoğun kar yağışının ardından hayvanlarına bakmakta zorlanan besicilerin en büyük yardımcısı atlı kızaklar oldu.



Besiciler, hayvanları için yazın ovada biçip biriktirdikleri ot ve samanları, atlı kızaklara yükleyerek, zorlu yolculuğun ardından köylerine ulaştırıyor.



Atlı kızaklar köyde de malzeme taşıma işlerinde kullanılıyor.



"KIZAKLAR BİZİM ELİMİZ AYAĞIMIZ OLDU"



İçmeler köyünde besicilik yapan Engin Gedik, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yemleri sırtlarında ve at arabalarında taşıyamadıklarını, bu nedenle atlı kızakları kullandıklarını söyledi.



Atlı kızakların köydeki en büyük yardımcıları olduğunu belirten Gedik, "Bölgenin çok fazla kar yağışı almasından dolayı işimizi çoğunlukla kızaklarla yapıyoruz, Daha önce yemleri sırtımızla taşıyorduk. Atlı kızakla hem hayvanlarımıza yem götürüyoruz hem de diğer işlerimizde kullanıyoruz. Kızaklar bizim elimiz ayağımız oldu." dedi.