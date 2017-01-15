Atlı kayaklarla karda sörf

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla köylerde kar eğlenceye dönüştü.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde gençler ve çocuklar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun ve çetin geçen kış mevsimini "beyaz esaretten" çıkartıp, atlarla kayak keyfine dönüştürdü.



Kayak takımlarıyla karla kaplı tarlalara gelen gençler, atın hamutuna uzunca ip bağladı. Ardından tek ya da ikili biçimde atın arkasından ipe tutunan gençler, deniz sörfünü andıran görüntülerle kayağın keyfini sıra dışı bir etkinlikle yaşadı.



Köy Muhtarı Ünal Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde gençlerin boş zamanlarında farklı aktiviteler denediklerini söyledi.



Geçmişte kış aylarının renkli geçmesi için atlarla çeşitli oyunlar oynandığını anlatan Çiçek, "Eskiden köyümüzde ve çevre köylerde at yarışları, cirit gibi oyunlar oynanırdı. Şimdi bunlar yapılmıyor. Gençlerimiz kış ayları renkli geçsin diye yeni icatlar çıkarıyor. Atlarla birlikte kar üzerinde kayak sörfü yapıyorlar. Bundan sonra bunu geliştirerek, yaygınlaştırarak bayrak yarışları falan yapmayı düşünüyoruz." dedi.



Kayak tutkunu Mustafa Çiçek (15), boş zamanlarda tarlalarda "atlı kayak" yapmanın çok keyifli olduğunu, bundan sonra her hafta sonu geniş katılımla atlı kayak yapacaklarını ifade etti.



Renkli görüntülere sahne olan atlı kayak sörfünde zaman zaman düşen kayakçılara arkadaşları yardım etti.