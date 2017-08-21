Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme Müsabakaları

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları'nda Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları'nda Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinciliği elde etti.



Erzincan Cirit Sahası'nda düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda, Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci olurken, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü ikinci, Kars Akçakale Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü üçüncü ve Kütahya Göynükören Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.



Bu sonuçların ardından Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi.



Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşen final müsabakasında, zaman zaman sporcular ve seyirciler ile hakem arasında gerginlik yaşandı.



Yapılan müsabaka sonrası puanların açıklanması ile birlikte hakemlere yönelik gerginlik devam etti. Hakemler, güvenlik önlemleri altında sahadan ayrıldı.



Tartışmalar nedeniyle maç sonrası kupa töreni yapılmadı.