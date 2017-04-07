Atletico Madridli Koke'ye silahlı soygun

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Jorge Resurreccion Merodio'nun (Koke) silahlı bir kişi tarafından soyulduğu açıklandı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, başkent Madrid'deki bir otoparka arabasıyla girişi sırasında yüzüne silah doğrultulan Koke'nin, 70 bin avro değerindeki kol saatinin çalındığı bildirildi.



Otoparka girdiği sırada bilet almak için arabasının camını açan İspanyol futbolcunun silahlı soyguncuyla karşılaştığı ve tehdit edilmesinin ardından kol saatini vermek zorunda kaldığı belirtildi. Olay sonrası 25 yaşındaki futbolcunun polise haber verdiği ifade edildi.



Yaşanan olay hakkında soruşturma başlatan İspanyol polisinin, otoparktaki kamera görüntülerinden soyguncunun kimliğini tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.