Atletico Madrid Simeone'nin sözleşmesini uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.

Atletico Madrid Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Diego Simeone ile 2020 yılına kadar süren yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın 2020 yılına kadar devam eden sözleşmesini geçen yıl karşılıklı anlaşarak 2018'e çeken Atletico Madrid, Arjantinli çalıştırıcının anlaşmasını bir kez daha 2020 yılına kadar uzatmış oldu.



2011 yılının aralık ayından bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran Simeone, şu ana kadar İspanyol kulübüyle birer kez La Liga, İspanya Kral Kupası, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.