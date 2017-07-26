Atina'daki caminin açılışı 3. kez ertelendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşaatı devam eden caminin açılışı bir kez daha ötelenerek yıl sonuna bırakıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki caminin inşaatının tamamlanması, ilgili bakanlığın yeni taleplerde bulunması nedeniyle üçüncü kez ertelenerek yıl sonuna kaldı.



Caminin inşaatını üstlenen konsorsiyumda bulunan bir şirketten edinilen bilgiye göre, nisan ayında tamamlanması beklenen caminin inşaat süreci yıl sonuna kadar uzatıldı.



Ertelemeye gerekçe olarak, Yunanistan Altyapı Bakanlığının caminin bulunduğu alandaki bazı inşaat faaliyetleri için ek sözleşme talep etmesi olarak gösterildi.



Avrupa'nın ibadete açık camisi bulunmayan tek başkenti Atina'da yıllar süren belirsizliğin ardından cami inşaatına Kasım 2016'da başlanmıştı.



İlk inşaat bitim tarihi nisan olarak açıklanan caminin açılışı önce mayıs, sonra da temmuz ayına ertelenmişti.



Yunan medyasındaki haberlerde, caminin inşaatının tamamlandığı ancak açılışının çeşitli sebeplerle ertelenmesinin hükümetin niyetlerinin sorgulanmasına yol açtığı belirtiliyor.



CAMİNİN MİNARESİ OLMAYACAK



Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.



Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde ve 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak.



Yaklaşık 900 bin avro bütçe ayrılan caminin planına göre cami içerisinde bir çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak.



İnşaatın tamamlanmasının ardından caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye Bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.



Camide görev alacak imam, Yunan devletince atanacak.



Caminin açılmasının ardından, kentteki 70'e yakın mescidin hizmet vermeye devam edebilmesi için ruhsat alması zorunlu olacak.



Alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağcıların tepkileri nedeniyle caminin yapımına başlanamamıştı.