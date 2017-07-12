Atiker Konyasporlu Vukovic Olympiakos'ta

Atiker Konyaspor'un savunma oyuncusu Jagos Vukovic, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Atiker Konyaspor'un savunma oyuncusu Jagos Vukovic, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.



Konyaspor TV'ye açıklama yapan Vukovic, yeşil-beyazlı takımdan kendi isteğiyle ayrıldığını, yönetimin bu yönde aldığı herhangi bir karar olmadığını belirtti.



Yaklaşık 3,5 yıldır yeşil-beyazlı takımda forma giyen Sırp futbolcu, "Olympiakos’a gitmek kariyerimde büyük bir fırsat olduğu için ayrılıyorum. Orada Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım olacak, evime yakın olacağım ve yeniden kırmızı-beyaz formayı giyeceğim için çok mutluyum. Konyaspor Kulübünden ayrılmak kesinlikle benim kararımdı. Yönetimin beni göndermek istemesiyle ilgili bir durum kesinlikle söz konusu değil." ifadelerini kullandı.



Verdikleri destek dolayısıyla Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'a, yönetim kurulu üyelerine, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Vukovic, şunları kaydetti:



"Eğer onlar olmasaydı ben kariyerimde bu büyük adımı atamazdım ve onlara demek istiyorum ki 'Sizi çok özleyeceğim'. Çocuklarım bu karara çok üzüldüler ama onlara durumu anlattıktan sonra anladılar, anlayış gösterdiler. 3 oğlum da belki bir gün gelir Konyaspor'da oynar. Umarım 26 numarayı oğullarım için saklarlar."