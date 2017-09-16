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16 Eylül 2017 11:15 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2017 11:23

Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Olympique Marsilya maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların sahada koşu yaptıktan sonra tesislerde dinlendiği belirtildi.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer oyuncuların, koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladığı bildirildi.

Atiker Konyaspor, 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaşacak.

Etiketler: konyasporbeşiktaşhazırlık


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