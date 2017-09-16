Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Olympique Marsilya maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların sahada koşu yaptıktan sonra tesislerde dinlendiği belirtildi.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer oyuncuların, koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladığı bildirildi.
Atiker Konyaspor, 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaşacak.