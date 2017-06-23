Atık kağıtları kazanç kapısı yaptılar

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nin kursiyerleri, atıkkağıtları sanata dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün el sanatları teknolojisi, yapma çiçek ve sepet örme kursuna katılanlar, çöpe atılan kağıt broşürlerden sepet, vazo, saat, çiçek ve süs eşyası yaparak satıyor.



Usta öğretici Semiha Genel, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve İŞKUR işbirliği ile açılan kursa 25 kişinin katıldığını, günde 8 saat eğitim verdiklerini söyledi.







Haftada 40 saat olmak üzere 792 saat sürecek kursta söğüt dallarından reklam broşürlerine, atık gazete kağıtlarından bambuya, mısır yapraklarından atıkkartonlara her şeyin değerlendirildiğini ifade eden Genel, "Bir zamanlar insanlarımız pazara gittiklerinde ellerinde ya sepet ya da file olurdu. Şimdilerde onun yerini naylon poşetler aldı. Dolayısıyla sepet örme sanatı gittikçe kaybolmaya başladı. Bu kursu açmakla unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin yeniden hayata geçmesinde önemli rol üstlendik." dedi.



Genel, kursiyerlerin atık kağıt ve çöpleri ekonomiye kazandırıp gelir de elde ettiğini vurguladı.



Genel, "Ürünlerimizi şimdilik, kursiyerlerimizin yakınları, buraya hediyelik eşya almak için gelenler görebiliyor. Oysa ülkemizin birçok yerinde bu ürünler büyük talep görüyor. Bir müddet sonra bizlerin ürettiği ürünlere de yoğun bir talep olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"HEM MESLEK ÖĞRENİYOR HEM PARA KAZANIYOR"



Kursiyerlerden Zeycan Yılmaz da kursa 4 ay önce başladığını, bu sayede yeni bir meslek öğrendiğini ve bunu devam ettirmek istediğini söyledi.







Yılmaz, "4 ay önce geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Önce gazete kağıtları ile başladık. Sonra reklam kağıtları, bambu, mısır yaprakları derken önümüze çıkan bütün atıkları değerlendirebileceğimizin farkına vardık. Bunlardan ekmek sepetleri, kapı süsleri, çanaklar, kirli çamaşır sepeti gibi çok çeşitli ürünler yapıyoruz." dedi.