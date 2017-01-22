"Ateşkesi sabit kılmak için Astana’ya geldik"

Muhalif gruplardan Sultan Murat Tugayı adına Suriye Askeri Muhalefeti Heyeti'nde yer alan Ahmet Osman, "Bizler ateşkesi sabit kılmak için Astana’ya geldik." diye konuştu.

Osman Astana toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.



"Katliamların, saldırıların, yıkımların durması için buradayız." diyen Osman, Suriye halkının büyük katliamlara ve zorunlu göçlere maruz kaldığını hatırlattı.



Osman, Suriye krizine etki eden uluslararası dengelerin ve ilişkilerin değiştiğini anımsatarak, "Bizim için önemli olan da Rusya’nın bizimle savaşan bir ülke olmaktan bizimle diyaloğa geçen bir ülke olmasıydı" dedi.



Rusya’nın tavrında ve hitap şeklinde gördükleri değişiklik sonrası samimiyetini ölçmek istediklerini dile getiren Osman, "Bizler ateşkesi sabit kılmak için Astana’ya geldik. Ruslara garantör oldukları ateşkese müttefiklerinin uymadığını hatırlatmak istedik. Türkiye’nin garantör olduğu muhaliflerin ise ateşkese uyduğunu hatırlatacağız." diye konuştu.



- SURİYE MESELESİNDE BİR İLK



Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS) Başkanı İbrahim Bro da Astana görüşmelerinin ana hedefinin ateşkese uyulması olduğunu söyledi.



"Bu görüşmelere katılmamız Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğündeki ateşkese destek verdiğimiz anlamına geliyor" diyen Bro, siyasi çözüme üçüncü ülkelerin garantörlüğündeki ateşkesle ulaşılmak istenmesinin Suriye meselesinde bir ilk olduğuna dikkati çekti.



Bro, Türkiye’nin muhalifleri Astana görüşmelerine katılmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Türkiye muhalifleri birleştirmek için çalıştı. Türkiye, Rusya’yı savaşa destek veren ülkeden, barışa ve ateşkese garantör olan bir ülke olmaya ikna etti. Biz bu iki ülkenin garantörlüğünden umutluyuz." ifadesini kullandı.