Ateşkes, sahada bulunan tüm askeri grupları içeriyor

Ateşkes mutabakatının ardından silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Ebu Zeyd, "Ateşkes, Suriye'nin genelini kapsıyor. Hiçbir (muhalif) bölgeyi istisna etmiyor ve sahada bulunan tüm askeri grupları içeriyor." dedi.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına taraf olan silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, anlaşmanın Suriye'nin tüm genelini kapsadığı, hiçbir bölgeyi istisna etmediği ve aynı zamanda sahada bulunan tüm askeri grupları içerdiğini belirtti.



Ebu Zeyd, Ankara'da Anadolu Hotels Dowtown'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki krizin çözülmesi için, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde saat 13.00'ten itibaren ateşkes anlaşmasının sağlandığını belirtti.



Söz konusu anlaşmayı 13 grubun imzaladığını kaydeden Ebu Zeyd, "Ateşkes, Suriye'nin genelini kapsıyor. Hiçbir muhalif bölgeyi istisna etmiyor ve aynı zamanda sahada bulunan tüm askeri grupları içeriyor." dedi.



Ebu Zeyd, rejimin ve rejim yanlısı yabancı milis güçlerin ateşkese uyacağı konusunda Rus hükümetinin kendileriyle garantör olarak görüştüğünü söyledi.