Halep'te ateşkese kadar bin 138 sivil öldü

Halep'te 15 Kasım'dan bu yana öldürülen sivillerin sayısı bin 138'e yükseldi.

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında, ateşkes öncesindeki son iki günde 67 sivil öldü. Bölgede 15 Kasım'dan bu yana katledilenlerin sayısı bin 71'den bin 138'e yükseldi.



Türkiye'nin arabuluğunda Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün 19.00 sularında sağlanan ateşkesten sonra saldırılar durmuştu.



Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, ateşkes öncesinde dün ve önceki gün süren rejim saldırılarında 67 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Ensari, "Sokaklarda çok fazla ölü var. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler de var. Fakat çıkaramıyoruz." dedi.



Bölgede son saldırıların ardından, 15 Kasım'dan bu yana rejim güçlerince öldürülen sivillerin sayısı bin 71'den bin 138'e yükselmiş oldu.



Halep Sivil Savunma Merkezi basın sorumlusu İbrahim Ebu Leys de dün itibarıyla insani duruma ilişkin şunları bildirdi:



"Bombardımanlar nedeniyle muhaliflerin elindeki semtlerden yine muhaliflerde olan dar alana binlerce kişi göç etmişti. Çocuklu ailelerde yiyecek hiçbir şey yok. Hava yağmurlu ve yakacak bir şey yok. Yerlerinden olanlar şimdi sokaklarda kalıyor. Çatışmalardan kaçan siviller, toplandıkları yerlerde vuruldu. Sokaklarda çocuklar babalarının haline ağlıyor. Kadınlar, erkekler, sokakta kalan herkes ağlıyor. Erkekler düştükleri duruma ağlıyor. Aileler çocuklarını kaybetti. Sokakta karşılaştığımız bir kişinin eşi dün doğum yaptı ve eşini mecburen rejim bölgesine gönderdi."



Doğu Halep'te yüzbinlerce sivil 4 Eylül'de rejim güçleri ve İran komutasındaki Şii milislerin kuşatmasına girmişti. Hava saldırılarında tüm sağlık merkezleri, okullar ve fırınlar hizmetdışı kalmıştı.



Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan ateşkes ile sivil ve silahlı muhaliflerin tahliye mutabakatı, bölgeden ilk etapta yaralıların, daha sonra sivillerin ve silahlı muhalif grupların güvenli biçimde İdlib iline nakledilmelerini öngörüyor.



Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

Kaynak: AA