Atatürk ve Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

Bakım ve gemi geçişi nedeniyle bu gece Atatürk Köprüsü 00.00-04.30 saatleri arasında, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında, araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Haliç üzerindeki Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü geçici süreliğine, araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos Salı günü Atatürk Köprüsü, 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanacak.