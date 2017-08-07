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07 Ağustos 2017 22:50 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2017 22:51

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bu gece 00.00'dan 04.30'a kadar trafiğe kapatılacak.

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH YENİ GALATA KÖPRÜSÜ

Açıklamada, köprünün kapalı olması nedeniyle alternatif güzergah olarak, Yeni Galata Köprüsü tavsiye edildi.

Etiketler: galata köprüsüatatürk köprüsü


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