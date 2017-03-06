Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışmalarından dolayı gece yarısı trafiğe kapatılacak.

Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışmalarından dolayı gece yarısı trafiğe kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre köprü, 7 Mart saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



Atatürk ve Yeni Galata köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak.



Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların saat 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanması gerekiyor.