Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı zanlıları Silivri'de yargılanacak

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 13 Kasım'da Silivri'de yapılacak.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 13 Kasım'da Silivri'de yapılmasına karar verildi.



Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 46 sanık hakkında açılan davaya ilişkin Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Heyet, dosya üzerindeki inceleme işlemlerini tamamlayarak, duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Kasım'da yapılmasına, güvenlik ve sanık ve mağdur-müşteki sayısını dikkate alarak duruşmaların Silivri Cezaevinin karşısında yer alan salonda görülmesine karar verdi.



Tüm sanıkların, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi, eylemin niteliği, kuvvetli suç şüphesinin gösteren delillerin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağını dikkate alarak tutukluk halinin devamına karar veren heyet, firari 4 sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmetti.



İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırladığı 262 sayfalık iddianamenin incelemesi, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmıştı.



Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



Terör saldırısında yaralanan 163 kişiyle malına zarar verilen 44 kişi de iddianamede "müşteki" sıfatıyla yer almıştı. Terör saldırısını gerçekleştiren 3 saldırgan hakkında ise öldükleri için takipsizlik kararı verilmişti.



Söz konusu iddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, yargılaması sürdürülen suçlardan bir kısmının ''örgüt üyeliği'' ve ''anayasayı ihlal'' suçları kapsamında bulunduğu, 6723 sayılı yasanın 29. maddesinde yapılan değişiklik gereğince tanımlanan suçların 3713 sayılı kanun kapsamına giren suçlar olması nedeniyle açılan davaların suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı vermişti.