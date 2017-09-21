Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkan özel bir jetin yanmaya başladığı, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği bildirildi.

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkan özel bir jetin yanmaya başladığı, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Genel Havacılık Terminali'ndeki pistten henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan özel jet, alev alarak yanmaya başladı.



Bunun üzerine olay yerine havalimanı itfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Yangın nedeniyle, seferlerde aksama yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama yaptı.



Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle Atatürk Havalimanı'nın her iki pisti de operasyona açılmıştır." ifadesini kullandı.



Bilal Ekşi, olası tehirler için yolcuların THY'nin internet sitesini takip etmeleri ricasında bulundu.