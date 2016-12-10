Atatürk Havalimanı'nda kaza

İsviçre'nin Zürih kentine hareket etmek üzere Genel Havacılık Apronundan taksi yoluna çıkan özel bir şirkete ait ambulans uçağın kanadına minibüs çarptı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda, İsviçre'nin Zürih kentine gitmek üzere taksi yoluna çıkan özel bir şirkete ait ambulans uçağın kanadına minibüs çarptı.



Edinilen bilgiye göre, "Hawker 400A" tipi ambulans uçak, sabah saatlerinde bir hastayı almak üzere Zürih'e gitmek için aprondan taksi yoluna hareketlendi.



Bu sırada, özel yemek şirketine ait minibüs uçağın kanadına çarptı. Çarpma sonucu, uçağın sağ kanadında hasar oluştu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA