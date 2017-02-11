Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?

DHMİ Genel Müdürü Ocak, yeni havalimanının açılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapanmayacağını söyledi.

İşletmenin Florya'daki tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Makbule Ocak, son yıllarda havacılık sektörünün Türkiye'de çok önemli bir ivme kazandığını söyledi.



Ocak, yolcu sayısındaki artışa orantılı olarak DHMİ'nin bir yapılanma içine girdiğini vurgulayarak, "Son yıllarda iç hatlarda tam 11 kat büyüme yaşandı. 2003'te 9 milyon olan içi hat yolcu sayısı 2016 yılı itibarıyla 102 milyona yükseldi. Yine o tarihlerde 25 milyon olan dış hat yolcu sayısı da 71 milyon oldu. Toplam ise 174 milyon olarak gerçekleşti." diye konuştu.



'2017 TOPARLANMA, 2018 SIÇRAMA YILI OLACAK'

Geçen sene hava trafiği yönünden yaklaşık yüzde 15 azalma olduğunu belirten Ocak, bu durumun sektör paydaşlarını da zora soktuğunu ve kendi fiyat politikalarında bir artışa gitmeyerek 2017 yılı için 2015 fiyatlarıyla paydaşlarına destek olmayı planladıklarını söyledi.



Ocak, "Bu sene ocak ayında da biraz tahminlerin üstünde bir düşüş oldu. Sezon bu yılın ortasına doğru toparlayacaktır. İnşallah, havacılık sektörü için 2017 toparlanma yılı, 2018 ise sıçrama yılı olacak. Beklentilerimiz o yönde." ifadelerini kullandı.



Bu yılki en önemli çalışmalarının İstanbul'daki yeni havalimanı olduğuna dikkati çeken Ocak, çalışmaların paydaşlarla birlikte sürdüğünü ve Türkiye sivil havacılığının geleceğinin yeni havalimanı olduğunu söyledi.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Ocak, "Yeni havalimanı için yabancıların beklentileri çok büyük. Yeni havalimanı büyük bir pazar, çok büyük bir hikayenin hayata geçmesi. Dolayısıyla yurt içinde de büyük bir pazar. Aynı zamanda yurt dışından da pek çok ülkenin ilgisini çeken bir pazar. İlgi fazlasıyla devam ediyor, sanıyoruz daha da artacak." şeklinde konuştu.



'ATATÜRK HAVALİMANIMIZDA ÇOK CİDDİ ALT VE ÜST YAPI YATIRIMLARIMIZ VAR'

Yeni havalimanının önemli bir istihdam da oluşturacağına vurgu yapan Ocak, "Şu anda 23 bin işçi çalışıyor, yakın zamanda bu sayı 30 bine çıkacak. Yeni havalimanında da hava trafiği bizim sorumluluğumuzda olacak. Hava trafik kontrolörleri alımlarına başladık. Arkadaşlarımızı yetiştireceğiz. İstihdama bizim de katkımız olacak." dedi.



Yeni havalimanının açılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapanmayacağına dikkati çeken Ocak, "Bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul'daki yeni havalimanına da yedek bir meydan olması lazım. Atatürk Havalimanımızda çok ciddi alt ve üst yapı yatırımlarımız var. Ticari uçuşları yeni havalimanına kaydırdıktan sonra Atatürk Havalimanı'nda genel havacılık, müstakil kargolar, uçuş eğitimleri, bakım ve onarım hangarları gibi havacılığın diğer noktalarına çok ciddi imkanlar sağlayacağız. Çok önemsiyoruz. Atatürk Havalimanı önemli bir pazar olacak. Şu anda özellikle genel havacılıkla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.