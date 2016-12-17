Ataşehir'de polis-hırsız kovalamacası

Ataşehir'de gasp ettikleri öne sürülen araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin dur ihtarına silahla karşılık verdi.

İnönü Mahallesinde 34 NT 9361 plakalı otomobille Celasun Caddesinden, Başıbüyük Yolu istikametine kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark edince kaçmak istedi.



Celasun Caddesi üzerinde iki sivil ekip otosu tarafından sıkıştırılan şüpheliler gasp ettikleri araçtan inerek, polislere silahla ateş etti.



Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan kısa süreli çatışmada iki zanlı, gasp ettikleri otomobili bırakıp olay yerinden başka bir araca binerek kaçtı.



İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Trafiğe kapatılan ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde, şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta inceleme yapıldı.



Olayda şüphelilerden birinin yaralandığı belirlenirken, sivil ekip otosuna ise kurşun isabet ettiği görüldü.



Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA