Ataşehir'de atölye yangını

Ataşehir'de bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barbaros Mahallesi Şen Sokak'taki iki katlı doğrama atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Kadıköy, Ünalan, Erenköy, Kayışdağı ve Maltepe'den itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaklaşık bin metrekarelik alandaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin atölyenin yanındaki hurda kağıt deposuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale gelirken, atölyenin bahçesindeki bir minibüs de hasar gördü.