Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün 16.30'da açıklanacağı bildirildi
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.
Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden saat 16.30'da açıklanacağı kaydedildi.