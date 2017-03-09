Atalay Filiz'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ankara ve İstanbul'daki üç cinayetin zanlısı Atalay Filiz, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada, "tasarlayarak öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada Filiz'in avukatı, cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunun kabul edilmemesi, tekrar rapor alınması talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, davanın geldiği aşamada bu talebin kabul edilmemesini istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık Filiz'den son sözlerini sordu.



Filiz, önceki celse vekillikten çekilen avukatlarından sonra yeni atanan avukatıyla görüşemediğini bildirerek, görüşme için süre talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de kabul etmeyerek, son sözlerini söylemesini istedi.



Sanık Filiz, önceki aşamalarda yaptığı Demirarslan ve kız arkadaşı Radchikova'yı casusluk yaptığı gerekçesiyle öldürdüğü savunmasını yineledi. Demirarslan'ın ailesinden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunanlar olduğunu aktaran Filiz, Demirarslan'ın FETÖ mensubu, Radchikova'nın ise Rus ajanı olduğunu öne sürdü.



Filiz, sözlerine şöyle devam etti:



"Ben ölenlerin casusluk yaptığını söylemiştim. Demirarslan ailesinin son durumuna baktığımda haklı çıktığımı, Göktuğ'un FETÖ mensubu olduğunu söyleyebilirim. Göktuğ, Hacettepe Üniversitesinde 4 yıllık olan okulunu 6 yılda bitirmiştir. Okuldan mezun olur olmaz TÜBİTAK'ta işe başladı. Onun işe girdiği yıllar, TÜBİTAK'a en fazla FETÖ'cünün işe alındığı yıllar. Göktuğ hayatta olsaydı, şu an muhtemelen FETÖ'den tutuklu olurdu. Halkımız FETÖ'cülere idam istiyor. Ben bir bakıma bir tanesini öldürerek, halkımızın isteğini yerine getirmiş oldum."



Önceki celse müşteki avukatının kendisi hakkında 3 yıl polisten kaçtığı yönünde beyanda bulunduğuna değinen Filiz, bu iddiaların da doğru olmadığını ileri sürdü. Filiz, "Benim 3 yıldır polisten kaçtığımın söylenmesi polislere hakaret olur. Elena'nın mensup olduğu Rus istihbaratından ve Göktuğ'un mensup olduğu FETÖ'den kaçtım." ifadelerini kullandı.



Filiz'in son sözlerinin ardından Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, Atalay Filiz'in Demirarslan ve kız arkadaşı Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



FİLİZ'İN DİĞER YARGILANDIĞI DAVA



Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, İstanbul Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında İstanbul'da ayrı bir dava daha açıldı. Bu dava kapsamında Filiz'in yargılanmasına 15 Şubat'ta başlandı.



İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Filiz, "tasarlayarak öldürmek" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.