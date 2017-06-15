Atalarımız boşuna dememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;



Türkiye, bitmek bilmeyen saldırıların, derin komploların, ayak oyunlarının, dahası maskeli operasyonların çok açık hedef ülkesidir.



İşte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin teklif ve çağrısı ortadadır. Türkiye’ye Katar gibi yaptırım uygulansın diyen bu darbeciyi kınıyorum.



Gün geçmiyor ki, milletimizi kaygıya sevk eden, karamsarlığa iten olaylar vasat bulmasın! Kriz tetikçileri faal,kaos heveslileri faaliyette.



CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun, MİT Tırları Davası kapsamında 20 Ağustos 2016’da hakkında dava açılmıştı.



Görülen ve yürüyen duruşma safahatlarının ardından, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü vermiş, kararını açıklamıştır. Buna göre Kadri Enis Berberoğlu 25 yıla mahkûm edilmiştir. Bu kararın hitamında CHP aceleyle ayağa kalkmış, ön yargıyla kıyameti koparmıştır.



Halbuki İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı hüküm kesin olmayıp, hukuki yollar kapanmış ve tükenmiş değildir. İstinaf mahkemelerinden Yargıtay’a kadar hukuki müracaatlar mümkün ve meşru yoldur.



Mezkur hukuki sürecin aşamaları tamamlanana kadar herkesin sabırlı,saygılı ve soğukkanlı hareketi mecburi olduğu kadar en doğru olan yoldur. Hak arayışında, hukuk mücadelesinde elbette duygusal tepki ve şuursuz eylemlerden kaçınmak, her ne olursa olsun yüz çevirmek şarttır.



CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ MASUMANE DEĞİLDİR



CHP’nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir.



Provokatörler devrede, karıştırıcı ve nifak saçan mihraklar yerli işbirlikçileri eliyle kuyruktadır. CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır.



Atalarımız boşuna söylememiş: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş!



Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir.





