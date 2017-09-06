Ataköy'de binadan parka ateş açıldı: 2 yaralı

İstanbul Ataköy'de bir binadan parka doğru ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataköy 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden parka doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.



Açılan ateş sonucu, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.



Bu arada, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler, binaya girmek için hazırlık yapıyor.