Atak’lar harekete geçti 9 terörist imha edildi

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

8 askerin şehit olmasının ardından bölgede teröristlere yönelik çember giderek daralıyor.

ATAK helikopterleri ile yapılan atışlarla Afrin'in batısında tespit hedefleri vurdu.

Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, atışlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.