Atakan Yüksel bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda Türkiye'yi temsil eden Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 66 kiloda mücadele eden Atakan, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti.



İlk repesaj maçında Çekya'dan Michal Novak'ı 7-1 mağlup eden Atakan, ardından Hırvat güreşçi Danijel Janecic'i de 2-1'le geçti.



Milli güreşçi, akşam seansında İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi.

Atakan Yüksel İranlı rakibini 2-1 yenerek Dünya Üçüncüsü oldu.