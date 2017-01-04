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ATAK helikopteri teslim töreni

ATAK helikopteri teslim töreni

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık (arka ortada), yerli imkanlarla yapılan T-129 ATAK helikopterlerinden üretimi tamamlanan 19'uncusunun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilme törenine katıldı.
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Gündem 04 Ocak 2017 - 15:00

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