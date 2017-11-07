Atak, Anka ve Hürkuş'ta hedef Asya pazarı

TUSAŞ/TAI, ürettiği hava platformlarıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) tedarikçileri arasına girmeye çalışıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ürettiği hava platformlarıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) tedarikçileri arasına girmeye çalışıyor.



TAI, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda katılımcı ülke temsilcileri ve tedarik makamlarıyla yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.



TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve beraberinde şirket yöneticileri, ev sahibi Tayland başta olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde birçok ülkeyle iş birliği ve ihracat olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Singapur ve Güney Kore heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.



Şirketin fuardaki standında tanıttığı Atak helikopteri, insansız hava aracı Anka ve temel eğitim uçağı Hürkuş da yoğun ilgi gördü. Şirket yetkilileri, ziyaretçilerin platformlara ilişkin sorularına yanıt verdi.



TAI'nin ürettiği hava platformlarının ihracatına yönelik çabalarda ASEAN ülkeleri önemli bir yer tutuyor.



Tayland'a yönelik Atak helikopterlerine ilişkin teklif çalışması yapıldı. Şirket heyeti önümüzdeki günlerde Tayland'a gelerek bu konudaki çalışmaları sürdürecek.



Malezya ise Anka ile ilgileniyor. TAI, bu konudaki teklifini Malezyalı yetkililere iletirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucu bekleniyor.



Endonezya ile de Anka konusunda görüşmeler yapılıyor. TAI, fiyat teklifi niteliğinde bir çalışmayı Endonezyalı yetkililere iletti.



ASEAN ülkeleri dışında Güney Asya ülkesi Bangladeş ise Anka, silahlı ve silahsız Hürkuş, Atak helikopterine ilgi gösteriyor.



KÖRFEZ ÜLKELERİ İÇİN ROTA DUBAİ



TAI, ileriki günlerde Körfez ülkelerine yönelik de önemli bir hamle yapacak.



Şirket, bu kapsamda 12-16 Kasım'da Dubai Airshow'a katılacak.



Atak helikopteri, en dikkati çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek. Atak'ın, Dubai Airshow'un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor.



Kuruluş, statik alanda sergileyeceği Anka-S, Hürkuş ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow'a güçlü katılım gösterecek.