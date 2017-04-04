At yerine ayıya binmeye çalışan adam şaşırttı

Rusya’da boyundan büyük yetişkin bir ayıya, ata biner gibi binmeye çalışan korkusuz adam, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Rusya’nın Gubkinsky kentinde kaydedilen görüntülerde, bir binanın önünde zincirlenmiş halde bulunan yetişkin ayıyı gören adam önce ayıya sarılıyor.



Herhangi bir koruyucu kıyafet giymeyen adam, daha sonra ayıyla güreşmeye çalışıyor.



Ayının dört ayağı üstüne durmasını sağlayan adam, bu kez bir rodeo gibi ayının sırtına atlıyor.





AT YERİNE AYIYA BİNMEYE ÇALIŞAN ADAM (VİDEO)



Ancak başını yere doğru indiren ayı, adamı kısa sürede üzerinden indirmeyi başarıyor.



Tekrar iki ayağı üzerine kalkan ayıya sarılmaya çalışan adam, çevredeki çocuklar tarafından da şaşkınlıkla izleniyor.



Adamın bir hayvan eğiticisi, ayının ise turda olan bir sirkin parçası olduğuna inanılıyor.