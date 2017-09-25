At sırtında başladığı kalaycılığı 67 yıldır sürdürüyor

Manisa'nın Demirci ilçesindeki tek kalaycı 77 yaşındaki Ali Bilek, çocukken babasının yanında öğrendiği ve at sırtında Ege Bölgesi'ndeki köyleri gezerek yaptığı mesleğini halen sürdürüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, çocukken babasının yanında öğrendiği kalaycılığı 67 yıldır sürdüren Ali Bilek, geleneksel yöntemlerle yaptığı mesleğini sürdürüyor.



Beyazıt Mahallesi'nde evinin bahçesindeki 15 metrekarelik atölyede kalaycılık yapan 77 yaşındaki Ali Bilek, sabah namazı sonrası başladığı mesaisini hava kararana kadar devam ettiriyor.



Mesleğe ilk başladığı yıllarda at sırtında Ege Bölgesi'ni gezerek seyyar kalaycılık yapan Bilek, eski yöntemleri kullanıyor.



Manisa'daki tek kalaycı Bilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini, 1950'den bu yana yaşattığını söyledi.



Hem okula gittiğini hem de kalaycılığı öğrendiğini, kalaycılığın zor ve zahmetli bir meslek olduğunu belirten Bilek, şunları anlattı:



"Kalay yaparken ilkin kabın üzerindeki kiri tuz ruhu ile temizliyorum. Kabın kambur yerlerini örs ve çekiç marifeti ile düzeltiyorum. Sonra kumda ayağımla yaklaşık 10 dakika işlem yapıyorum. Daha sonra kabı ocakta ısıtıyorum. Bir kabı kalaylamak yaklaşık 1 saat sürüyor. Gelen sipariş yoğunluğuna göre günde 10'a yakın kabı kalaylıyorum. Şimdilerde yok olmaya yüz tutan bu meslekle hayatımı kazandım. 67 yıldır sürdürdüğüm mesleğim sayesinde 4 çocuk büyüttüm, onları ev ocak sahibi yaptım."