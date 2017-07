At sırtında 4 bin kilometre katetti

Kudüs'e gidip hac görevini yerine getirmek için 8 ay önce atlarıyla Polonya'dan yola çıkan Kristian Bergier, Kütahya'ya ulaştı.

Polonya'dan Kudüs'e gitmek üzere at sırtında yola çıkan Kristian Bergier, yaklaşık 4 bin kilometre katederek Kütahya'nın Emet ilçesine geldi.



Polonyalı 32 yaşındaki mühendis Bergier, mola verdiği ilçede görevli polisler tarafından ağırlandı.



Bergier, hac görevini yerine getirmek üzere 8 ay önce iki atıyla Kudüs'e doğru yola çıktığını söyledi.



Türkiye'de mola verdiği her yerde kendisine ilgi gösterildiğini anlatan Bergier, şöyle konuştu:



"Atalarım eskiden yolculukları atlarla yaparmış. Ben de atalarımın izinden giderek, onların çektiği çileleri görmek ve yaşamak istedim. İki at ile su geçirmez giysi, nal, hamak, çadır gibi malzemeler aldım ve yola çıktım. Genellikle dağ yollarını kullanıyorum. Türkiye'ye 3 hafta önce giriş yaptım. Atın üzerinde yaklaşık 4 bin kilometre yol geldim. Yaklaşık 2 bin kilometre yolum kaldı. 3 ay içinde Kudüs'e ulaşmayı hedefliyorum."



Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Bergier, çocuklarından birisinin kendisi yolculuktayken doğduğunu ifade etti.