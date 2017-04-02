Asyalı yatırımcıların gözü Türkiye'de

Asyalı yatırımcılar, son yıllarda birçok Türk şirketine yatırım yaptı. EY verilerine göre Çin'den Hindistan'a, Japonya'dan Malezya'ya kadar birçok Asyalı yatırımcı, 2016 yılında 15 Türk şirketine ortak oldu ya da satın aldı.

Türkiye'yi, Avrupa ve Orta Doğu pazarı için geçiş noktası olarak gören Asyalı yatırımcılar, son yıllarda birçok Türk şirketine yatırım yaptı. EY verilerine göre Çin'den Hindistan'a, Japonya'dan Malezya'ya kadar birçok Asyalı yatırımcı, 2016 yılında 15 Türk şirketine ortak oldu ya da satın aldı.



AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre 2016 yılında Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı 6 milyar 714 milyon dolar olurken, bunun 2 milyar 6 milyon doları Asya Bölgesi'nden geldi.



Aynı dönemde Asyalı birçok firma, Avrupa ve Orta Doğu pazarına kapı aralamak için Türk şirketleriyle masaya oturdu.



"TÜRKİYE'YE GELİP ÜRETİM YAPMAYA POZİTİF BAKIYORLAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Asya-Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretimin AB'ye vergisiz satış sağladığını belirterek, "Çin menşeli ürünlerde gümrük vergileri yükseldiği için buradaki firmaların Türkiye'ye gelip üretim yapmaya pozitif baktıklarına işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin iç pazar dinamiği, üretimlerinin maliyetlerini kaldıracak kadar büyük. Tabii bu bazı sektörlerde değişiyor." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA GEÇİŞ NOKTASI OLARAK GÖRÜYORLAR"

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler ise "Asyalı yatırımcılar Türkiye'yi Avrupa ve Orta Doğu'ya önemli bir geçiş noktası olarak görüyor. Türk şirketlerinin hem Orta Doğu hem de Avrupa'da müşteri bazına sahip olmaları ve aynı zamanda ucuz iş gücüne sahip olması özellikle Asyalı otomotiv şirketlerini cezbeden önemli etkenler olarak ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



